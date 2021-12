Advertising

GenoaCFC : ???? Johannes #Spors è il nuovo General Manager, Football del Genoa. ?? - SkySport : ULTIM'ORA GENOA JOHANNES SPORS È IL NUOVO GENERAL MANAGER L'ANNUNCIO UFFICIALE SUL SITO DEL CLUB #SkySport #Genoa #Spors - DiMarzio : #Genoa, ufficiale l'arrivo di Johannes #Spors - ParmeshSriv : RT @GenoaCFC: ???? Johannes #Spors è il nuovo General Manager, Football del Genoa. ?? - mr_kubra : RT @SkySport: ULTIM'ORA GENOA JOHANNES SPORS È IL NUOVO GENERAL MANAGER L'ANNUNCIO UFFICIALE SUL SITO DEL CLUB #SkySport #Genoa #Spors -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Johannes

GENOVA - "Spors - annuncia ilattaverso una nota apparsa sul proprio sito web - è il nuovo General Manager, Football del" . Classe 1982, tedesco (è nato a Heidelberg, in Germania), ha ...Spors è il nuovo general manager dell'area football del. Il club rossoblù ha ufficializzato l'arrivo del dirigente tedesco, ex direttore sportivo del Vitesse dal quale si è congedato ...Il nuovo direttore sportivo del Grifone arriva dal Vitesse: Lasciare Arnhem è stato doloroso, ma non potevo rifiutare l'incarico offertomi.Il nuovo assetto societario del Genoa targato 777 Partners sta prendendo sempre più forma. Adesso è il turno del nuovo General Manager, il giovanissimo Johannes Spors, ex direttore tecnico del Vitesse ...