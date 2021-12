Drew Barrymore e il suo viaggio verso la sobrietà (Di venerdì 10 dicembre 2021) «Mi sono resa conto che era qualcosa che non serviva né a me né alla mia vita» ha dichiarato oggi l’attrice e presentatrice Drew Barrymore durante un’intervista a CBS Mornings. E’ «da due anni e mezzo» che ha intrapreso il suo viaggio verso la sobrietà. Drew Barrymore e il suo racconto «Quando si stanno affrontando delle cose e non solo non le ammetti ad alta voce, ma ti costringi a dire ‘’sono disposto a fare grandi cambiamenti”, penso che tutti constatiamo di essere deboli quando non raggiungiamo quei cambiamenti» ha detto l’attrice al conduttore Gayle King. Tutto sta, continua, nel «rompere quel circolo». Drew Barrymore non è nuova alla lotta contro le dipendenze e i disturbi psicologici. «A 13 anni sono stata ricoverata in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) «Mi sono resa conto che era qualcosa che non serviva né a me né alla mia vita» ha dichiarato oggi l’attrice e presentatricedurante un’intervista a CBS Mornings. E’ «da due anni e mezzo» che ha intrapreso il suolae il suo racconto «Quando si stanno affrontando delle cose e non solo non le ammetti ad alta voce, ma ti costringi a dire ‘’sono disposto a fare grandi cambiamenti”, penso che tutti constatiamo di essere deboli quando non raggiungiamo quei cambiamenti» ha detto l’attrice al conduttore Gayle King. Tutto sta, continua, nel «rompere quel circolo».non è nuova alla lotta contro le dipendenze e i disturbi psicologici. «A 13 anni sono stata ricoverata in ...

Advertising

ItalianStyle_it : Buccia di banana: Drew Barrymore. I suoi scivoloni di stile in 4... - Io Donna - IOdonna : Orecchini gipsy a cerchio, cappotto a vestaglia double face, blusa ricca, jeans a zampa e platform. Look sportivo,… - prestia_fabio : RT @IOdonna: I look sbagliati dell'attrice commentati da Giusi Ferré: languida e in cerca di equilibrio, comoda in tuta, spumeggiante tra r… - IOdonna : I look sbagliati dell'attrice commentati da Giusi Ferré: languida e in cerca di equilibrio, comoda in tuta, spumegg… -