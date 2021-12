Condannato per evasione fiscale, deve 17 milioni di euro a Equitalia da pagare "entro 5 giorni" (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono 17 milioni di euro (per la precisione, 17.154.912,50) quelli che Andrea Ghiotto deve restituire al Fisco. Gli è stato infatti recapitato un bollettino di Equitalia in cui è specificata la cifra da pagare entro cinque giorni. Scrive il Corriere della Sera: Incappato ripetutamente nelle indagini della Guardia di finanza e arrestato più volte, con procedimenti penali ancora aperti. Ora che — sostiene — ha cambiato vita e ha messo la testa a posto, si è visto recapitare a casa dal postino un bollettino di Equitalia per una cifra stratosferica. E cioè più di 17 milioni di euro (per la precisione 17.154.912,50 euro). Proprio così. Il conto di quanto deve al Fisco che ha raggirato per ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono 17di(per la precisione, 17.154.912,50) quelli che Andrea Ghiottorestituire al Fisco. Gli è stato infatti recapitato un bollettino diin cui è specificata la cifra dacinque. Scrive il Corriere della Sera: Incappato ripetutamente nelle indagini della Guardia di finanza e arrestato più volte, con procedimenti penali ancora aperti. Ora che — sostiene — ha cambiato vita e ha messo la testa a posto, si è visto recapitare a casa dal postino un bollettino diper una cifra stratosferica. E cioè più di 17di(per la precisione 17.154.912,50). Proprio così. Il conto di quantoal Fisco che ha raggirato per ...

