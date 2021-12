Carmen Consoli | «Vorrei che mio figlio conoscesse suo padre»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 10 dicembre 2021) La cantante è diventata mamma otto anni fa, con la fecondazione assistita: «Ho potuto scegliere il donatore, che ama la musica, l’arte e la buona cucina. Ho già mandato una lettera alla clinica di Londra per incontrarlo, gli sono grata». Ma il bambino per adesso non è intenzionato: «Mi ha detto che potrei traumatizzarlo»