Caos durante Genoa-Sampdoria: l'arbitro è costretto ad interrompere il match (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nel recupero di Genoa-Sampdoria, sul risultato di 3-1 per i blucerchiati, l'arbitro è stato costretto ad interrompere il derby. Dalla Gradinata Nord sono piombati oggetti in campo, rischiando di colpire anche i giocatori di D'Aversa. Genoa, Sampdoria, Derby della Lanterna Per allontanare gli oggetti dal terreno di gioco sono dovuti intervenire anche le autorità.

