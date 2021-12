Biden a Paesi fianco est Nato, pronti a mutua difesa (Di venerdì 10 dicembre 2021) Joe Biden ha parlato oggi con il gruppo dei nove di Bucarest del fianco est dell'Alleanza "per sottolineare l'impegno degli Usa alla sicurezza transatlantica e il nostro sacro impegno verso l'articolo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 dicembre 2021) Joeha parlato oggi con il gruppo dei nove di Bucarest delest dell'Alleanza "per sottolineare l'impegno degli Usa alla sicurezza transatlantica e il nostro sacro impegno verso l'articolo ...

