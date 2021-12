Arte: con ‘Fiat Lux’ di Fulvio Morella, l’opera di cioccolato è tutta da gustare (Di venerdì 10 dicembre 2021) Un lingotto di cioccolato fondente arricchito dalla scritta in braille in cioccolato bianco. Si chiama Fiat Lux ed è un’opera d’Arte da gustare, ideata dal pittore-scultore Fulvio Morella che, per celebrare i suoi primi 50 anni, donerà interamente il ricavato della vendita del suo multiplo Fiat Lux al sostegno dei giovani artisti del Premio Cramum 2022. Il multiplo Fiat Lux è realizzato dal noto maître chocolatier Guido Castagna su progetto dell’artista in 50 pezzi numerati e alcune prove di artista rinominate da Morella “Prove di Amicizia”. Un’opera unica nel suo genere dal momento che l’artista ha impiegato il cioccolato per realizzarla: la scritta riportata in Braille è Fiat Lux (Sia fatta la luce), una frase spesso collegata a proprio a Louis ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Un lingotto difondente arricchito dalla scritta in braille inbianco. Si chiama Fiat Lux ed è un’opera d’da, ideata dal pittore-scultoreche, per celebrare i suoi primi 50 anni, donerà interamente il ricavato della vendita del suo multiplo Fiat Lux al sostegno dei giovani artisti del Premio Cramum 2022. Il multiplo Fiat Lux è realizzato dal noto maître chocolatier Guido Castagna su progetto dell’artista in 50 pezzi numerati e alcune prove di artista rinominate da“Prove di Amicizia”. Un’opera unica nel suo genere dal momento che l’artista ha impiegato ilper realizzarla: la scritta riportata in Braille è Fiat Lux (Sia fatta la luce), una frase spesso collegata a proprio a Louis ...

Advertising

RaiCultura : L’esplosione creativa di Caravaggio coincide con il soggiorno dell’artista a Roma nell’ultimo decennio del Cinquece… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, Scudo con testa di Medusa, 1598, olio su tela,… - teatrolafenice : ?? Buon compleanno a Stefano Bollani, compositore, pianista di fama internazionale, scrittore, attore e cantante. Si… - fantasyeydor01 : @AlessioViscardi @antocrispino ha fatto piu danni lui in Agtw coprendo i suoi stessi sbagli, ma con arte era capace… - SonjaGemma : @bombadur Non so, per me bere è un'esperienza sensoriale complessa. Mi piace sentire quello che bevo, tradurlo in e… -

Ultime Notizie dalla rete : Arte con Sarà lo scrittore francese Mathias Enard il protagonista del festival Dedica 2022 ... l'autore, oltre a sentire un'attenzione e un affetto palpabili, si congeda con la netta percezione ... Laureato in storia dell'arte, ha poi studiato l'arabo e il persiano, ha vissuto a lungo in Medio ...

Michele Merlo: un indagato per omicidio colposo, cos'è emerso sulla morte A distanza di poco più di sei mesi dalla morte di Michele Merlo , in arte Mike Bird (ex allievo di Amici di Maria De Filippi ), c'è un medico indagato per omicidio ... Venne dimesso con la diagnosi di ...

Arte: con 'Fiat Lux' di Fulvio Morella, l'opera di cioccolato è tutta da gustare Adnkronos Silenzio, parla Antonio Marras Per "I Dialoghi" del Museo Archeologico di Cagliari il geniale stilista è stato l'ospite d'eccezione nella Basilica di San Saturnino ...

GAME OVER. Future C(o)ulture Alle 18.30 dell’11 dicembre 2021, nella splendida cornice del Teatro degli Avvaloranti a Città della Pieve il Sindaco Fausto Risini presenterà Game Over-Future C(o)ulture, progetto di forte impatto so ...

... l'autore, oltre a sentire un'attenzione e un affetto palpabili, si congedala netta percezione ... Laureato in storia dell', ha poi studiato l'arabo e il persiano, ha vissuto a lungo in Medio ...A distanza di poco più di sei mesi dalla morte di Michele Merlo , inMike Bird (ex allievo di Amici di Maria De Filippi ), c'è un medico indagato per omicidio ... Venne dimessola diagnosi di ...Per "I Dialoghi" del Museo Archeologico di Cagliari il geniale stilista è stato l'ospite d'eccezione nella Basilica di San Saturnino ...Alle 18.30 dell’11 dicembre 2021, nella splendida cornice del Teatro degli Avvaloranti a Città della Pieve il Sindaco Fausto Risini presenterà Game Over-Future C(o)ulture, progetto di forte impatto so ...