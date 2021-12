Alex Belli scopre il bacio della moglie Delia con un altro: sorprendente reazione nella Casa del GF Vip (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il momento della verità è arrivato: Alex Belli ha scoperto del bacio della moglie Delia dato ad un altro uomo, immortalato da alcune fotografie che hanno fatto molto parlare prima della puntata. La reazione del concorrente, impegnato nella Casa con una strana storia con Soleil Sorge, è decisamente sorprendente. Alex Belli reagisce al bacio di Delia: l’attore sorprende tutti Puntata di fuoco per Alfonso Signorini e il Grande Fratello. La portata principale è offerta dall’affaire Alex Belli, Soleil Sorge e la moglie Delia Duran. ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il momentoverità è arrivato:ha scoperto deldato ad unuomo, immortalato da alcune fotografie che hanno fatto molto parlare primapuntata. Ladel concorrente, impegnatocon una strana storia con Soleil Sorge, è decisamentereagisce aldi: l’attore sorprende tutti Puntata di fuoco per Alfonso Signorini e il Grande Fratello. La portata principale è offerta dall’affaire, Soleil Sorge e laDuran. ...

