Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2021 ore 20 | 30

(Di giovedì 9 dicembre 2021)9 DICEMBREORE 20:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN LENTA, MA PROGRESSIVA RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE BLOCCA IL TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E L’APPIA; SULLA COLOMBO TRAFFICO CONGESTIONATO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO CASTEL FUSANO; INFINE, SI STA IN CODA SULLA PONTINA TRA VIA DI VALLERANO E L’INNESTO CON LA COLOMBO IN ENTRATA; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO RICORDANDO CHE SONO IN STRADA ANCHE LE LINEE S: IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLAIN COLLABORAZIONE CON ATAC ESERVIZI PER LA MOBILITÀ. SEGNALIAMO CHE LA LINEA ...