Uomini e Donne anticipazioni 9 dicembre: tra Ida Platano e Diego Tavani è lite, arrivano nuove discussioni (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ida Platano non ha ancora trovato il vero amore a Uomini e Donne. Sembrava vicina all'obiettivo, però, con la sua storia con Riccardo Guarnieri. Con il Cavaliere pugliese è nata una tormentata storia d'amore, una delle più amate dai telespettatori del datig show. Ma dopo la partecipazione a Temptation Island e la proposta di matrimonio nello studio di Uomini e Donne, i due, comunque, hanno interrotto la loro relazione. Ida Platano è tornata nello studio di Uomini e Donne, nell'edizione 2021/2022 per provare a trovare di nuovo un amore forte e, stavolta, felice. Ma le cose, a oggi, non sono proprio andate come la Dama sperava. Adesso, a Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata de 9 ... Leggi su thesocialpost

