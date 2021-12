Advertising

LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Turismo organizzato: a rischio 13mila imprese, 86mila posti di lavoro #covid - CAGLIARILIVEAPP : Turismo Organizzato fermo da 2 anni, subito interventi mirati - fisco24_info : Turismo organizzato: 'E' allarme, a rischio 86mila lavoratori e 13mila imprese': 'Prorogare cig a giugno 2022, altr… - ItaliaNotizie24 : Turismo Organizzato fermo, servono misure urgenti - CorriereCitta : Turismo Organizzato fermo, servono misure urgenti -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo Organizzato

TGCOM

'Il settore dele delle agenzie di viaggio è di fatto in lockdown da circa due anni. Una situazione che mette a rischio 13mila imprese e oltre 80mila lavoratori, come denunciato questa mattina ...ADV ROMA " "Non si può attendere un minuto di più". E' il grido d'allarme lanciato dal comparto del, "l'unico a essere rimasto fermo durante tutta la pandemia". In pratica, quasi due anni che stanno impattando in modo drammatico sulla vita di imprese e lavoratori di un settore ...Non c’è più tempo. Il turismo italiano si ricompatta con questo slogan a due mesi di distanza dal grido ‘Subito’ lanciato a Rimini in occasione del TTG ma rimasto evidentemente inascoltato dalle is [.Castelvenere – Procida: due “capitali” unite per potenziare il turismo tra fascia costiera e aree interne della Campania ...