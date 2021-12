Spalletti | «La vittoria mette tante cose a posto Il mio Napoli ha un’anima»

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Luciano, allenatore del, ha parlato al termine del match di Europa League vinto contro il Leicester Luciano, allenatore del, ha parlato al termine del match di Europa League vinto contro il Leicester. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. PRESTAZIONE – «Quando prendi due gol come li abbiamo presi noi, e qualche difficoltà ce l’abbiamo, ti sembra vada tutto di traverso. Invece abbiamo avuto una bella reazione nel secondo tempo. Abbiamo preso due gol in situazioni sulle quali ci si può atteggiare meglio come condizioni per pulire l’area. Loro sono forti, ci voleva una reazione di squadra che ha carattere e personalità. Va detto: i ragazzi hanno avuto la reazione di chi ha anima. Stasera nelle difficoltà hanno vinto la partita, per cui grandi ...

... con ladello Spartak Mosca in casa del Legia Varsavia, ha chiuso al secondo posto del gruppo C della seconda competizione europea per club. La formazione dinon passa direttamente ...Batte con più di un affanno il Leicester (3 - 2) e agguanta il passaggio del turno, ma la... All.:. Leicester (4 - 2 - 3 - 1): Schmeichel, Castagne, Evans, Soyuncu, Bertrand, ...Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria conquistata col risultato di 3-2 ai danni del Leicester in Europa League: “ Quando prendi due gol come li abbi ...Con la sofferta vittoria per 3-2 contro il Leicester il Napoli sorpassa la formazione inglese al fotofinish e si qualifica al turno successivo, il gol per i partenopei Ounas e la doppietta di Elmas ...