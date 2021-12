Pesci (Di giovedì 9 dicembre 2021) Secondo la docente di studi classici Anne Carson, l’antico autore greco Omero “diceva che, rispetto al tempo, abbiamo il futuro alle spalle e il passato davanti”. Perché? Per “cercare il significato del presente studiando la storia... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 9 dicembre 2021) Secondo la docente di studi classici Anne Carson, l’antico autore greco Omero “diceva che, rispetto al tempo, abbiamo il futuro alle spalle e il passato davanti”. Perché? Per “cercare il significato del presente studiando la storia... Leggi

Advertising

enpaonlus : Cani, gatti e pesci: sempre più animali nelle nostre case. Come prendersene cura e quali prodotti scegliere per lor… - ilfoglio_it : Perché Conte ci teneva tanto a un acquario green, cioè virtuale, digitale, con i pesci in 3D? Poteva davvero rilanc… - nuccia20 : RT @Alberto63Al: Egli allora prese i cinque pani e i due pesci e, levati gli occhi al cielo,li benedisse, li spezzò e li diede ai discepoli… - Farfalletrincee : #Africa una storia dalla Nigeria. Quando la tecnologia è usata bene @nigrizia @Avvenire_Nei @africarivista… - FabianaCle : @OsservaMy Si pesci???? -