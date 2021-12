Il dramma del rapper Nick Cannon: “Mio figlio di 5 mesi è morto di tumore al cervello” (Di giovedì 9 dicembre 2021) La storia devastante della perdita di un figlio è il racconto del rapper Nick Cannon papà del piccolo Zen morto a soli 5 mesi per un tumore al cervello. Il commento del rapper Cannon durante un episodio Instagram di “The Nick Cannon Show”: È dura. E ho qui il mio terapista che ci sta aiutando in tutto questo. La scoperta che il piccolo Zen, figlio del rapper Nick Cannon e della moglie Alyssa Scott, soffrisse di idrocefalia arrivò un giorno, non per caso, quando portarono il neonato per una visita di controllo pediatrico perché respirava a fatica. Questo quanto riportato da Nick ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 9 dicembre 2021) La storia devastante della perdita di unè il racconto delpapà del piccolo Zena soli 5per unal. Il commento deldurante un episodio Instagram di “TheShow”: È dura. E ho qui il mio terapista che ci sta aiutando in tutto questo. La scoperta che il piccolo Zen,dele della moglie Alyssa Scott, soffrisse di idrocefalia arrivò un giorno, non per caso, quando portarono il neonato per una visita di controllo pediatrico perché respirava a fatica. Questo quanto riportato da...

