I partiti di centrodestra recuperano ancora consenso nei sondaggi (Di giovedì 9 dicembre 2021) AGI - Mentre il Governo e la maggioranza sono impegnati sull'iter parlamentare della Legge di Bilancio (la cui opposizione più dura, finora, è venuta dai due sindacati che hanno indetto lo sciopero generale), i partiti sembrano più concentrati a prepararsi all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Pertanto, con alcune eccezioni – che vedremo fra poco – la dialettica politica sembra essersi in qualche modo “messa in pausa”. In particolare, nelle ultime settimane si sono affievolite (e di molto) le polemiche relative agli strumenti di contrasto alla pandemia, segnatamente il cosiddetto “Super Green Pass” e la campagna per la terza dose di vaccino. Non si contano più, ormai, i sondaggi che certificano un vasto e trasversale orientamento favorevole degli italiani nei confronti di questi strumenti, la qual cosa – insieme alla preoccupazione per ... Leggi su agi (Di giovedì 9 dicembre 2021) AGI - Mentre il Governo e la maggioranza sono impegnati sull'iter parlamentare della Legge di Bilancio (la cui opposizione più dura, finora, è venuta dai due sindacati che hanno indetto lo sciopero generale), isembrano più concentrati a prepararsi all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Pertanto, con alcune eccezioni – che vedremo fra poco – la dialettica politica sembra essersi in qualche modo “messa in pausa”. In particolare, nelle ultime settimane si sono affievolite (e di molto) le polemiche relative agli strumenti di contrasto alla pandemia, segnatamente il cosiddetto “Super Green Pass” e la campagna per la terza dose di vaccino. Non si contano più, ormai, iche certificano un vasto e trasversale orientamento favorevole degli italiani nei confronti di questi strumenti, la qual cosa – insieme alla preoccupazione per ...

Advertising

paoloferrarelli : RT @sandroz_it: Tutti in piazza il 16 Dicembre per rispondere ai partiti dei soliti ladri del #centrodestra !!!! Basta schiavi della precar… - Sparviero13 : RT @sandroz_it: Tutti in piazza il 16 Dicembre per rispondere ai partiti dei soliti ladri del #centrodestra !!!! Basta schiavi della precar… - ringetto65 : RT @sandroz_it: Tutti in piazza il 16 Dicembre per rispondere ai partiti dei soliti ladri del #centrodestra !!!! Basta schiavi della precar… - RobertoFerramol : RT @sandroz_it: Tutti in piazza il 16 Dicembre per rispondere ai partiti dei soliti ladri del #centrodestra !!!! Basta schiavi della precar… - MauroCapozza : RT @sandroz_it: Tutti in piazza il 16 Dicembre per rispondere ai partiti dei soliti ladri del #centrodestra !!!! Basta schiavi della precar… -

Ultime Notizie dalla rete : partiti centrodestra Quirinale, la sfida di Meloni Il punto è che il centrodestra ha i numeri per giocare questa partita da protagonista", e deve ... La leader di Fdi ringrazia tutti gli esp onenti dei partiti conservatori europei che l'hanno eletta ...

La partita del Colle ... ma Forza Italia più di altri partiti ha ben chiara la strategia da adottare in vista del grande ... Sulla carta, considerando i delegati regionali, il Centrodestra parte da circa 440 voti e a quindi a ...

I partiti di centrodestra recuperano ancora consenso nei sondaggi AGI - Agenzia Italia L’anticipo di Ruggiano: "Mi ricandido" Il centrodestra gioca d’anticipo e, a distanza di alcuni mesi dall’apertura della campagna elettorale, si presenta unito e compatto nel salutare l’anno che verrà e nel ricandidare alla carica di primo ...

Le ambizioni del centrodestra contro la maledizione del Quirinale Tutto quello che c’è da sapere sulla corsa al Quirinale, fra suggestioni della stampa, ambizioni, calcoli, tattiche, manovre e assenza di manovre dei protagonisti. Monte Cavallo, la rubrica quotidiana ...

Il punto è che ilha i numeri per giocare questa partita da protagonista", e deve ... La leader di Fdi ringrazia tutti gli esp onenti deiconservatori europei che l'hanno eletta ...... ma Forza Italia più di altriha ben chiara la strategia da adottare in vista del grande ... Sulla carta, considerando i delegati regionali, ilparte da circa 440 voti e a quindi a ...Il centrodestra gioca d’anticipo e, a distanza di alcuni mesi dall’apertura della campagna elettorale, si presenta unito e compatto nel salutare l’anno che verrà e nel ricandidare alla carica di primo ...Tutto quello che c’è da sapere sulla corsa al Quirinale, fra suggestioni della stampa, ambizioni, calcoli, tattiche, manovre e assenza di manovre dei protagonisti. Monte Cavallo, la rubrica quotidiana ...