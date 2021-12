Governo: liberate risorse per 3,2 mld su 2022, in parte contro caro bollette (2) (Di giovedì 9 dicembre 2021) (Adnkronos) - Di certo le risorse destinate a contenere gli aumenti di luce e gas sono destinati ad aumentare nel 2022: "numeri alla mano - spiega la stessa fonte - siamo già nell'ordine dei 4 miliardi, tra le risorse già note e quelle che sono state individuate nelle pieghe degli avanzi di spesa". Nel corso del Cdm sarebbe stato inoltre ribadito l'impegno, caro al premier Mario Draghi, a intervenire sulle fasce più deboli, ponendo soprattutto per queste un argine ai rincari delle bollette. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) (Adnkronos) - Di certo ledestinate a contenere gli aumenti di luce e gas sono destinati ad aumentare nel: "numeri alla mano - spiega la stessa fonte - siamo già nell'ordine dei 4 miliardi, tra legià note e quelle che sono state individuate nelle pieghe degli avanzi di spesa". Nel corso del Cdm sarebbe stato inoltre ribadito l'impegno,al premier Mario Draghi, a intervenire sulle fasce più deboli, ponendo soprattutto per queste un argine ai rincari delle

