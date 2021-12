Genoa-Samp | «Shevchenko cerca prima vittoria ma D' Aversa favorito»

Leggi su footdata

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Sarà un derby della Lanterna all’insegna della paura di non retrocedere quello che aprirà venerdì sera il programma della diciassettesima giornata di Serie A. Il, padrone di casa, spera di trovare il primo successo casalingo contro unadoria alla ridi una continuità che, in questaparte di stagione, è mancata. Secondo gli esperti di Stanleybet.it, i favori del pronostico sono per la formazione di D’, in quota a 2,37 contro il 3,05 dei rossoblù mentre sale a 3,15 il segno «X». Nonostante ilvenga da quattro partite senza reti, per i bookie il Goal a 1,75 è avanti nei confronti del No Goal proposto a 1,92. Quanto al risultato esatto in pole c’è l’1-1 offerto a 5,60 seguito dallo 0-1 a 7,60. Un successo per 2-1 a favore della formazione di Sheva si gioca ...