FIV e One Ocean Foundation, una partnership per la tutela del mare (Di giovedì 9 dicembre 2021) Questa mattina è stato formalizzato il rapporto di collaborazione tra Federazione Italiana Vela (Fiv) e One Ocean Foundation che diventa Official Sustainability Partner. Nel comune intento di proteggere il mare e diffondere la cultura della sua tutela attraverso buone pratiche, FIV e One Ocean Foundation intendono collaborare al fine di promuovere, anche a livello internazionale, i principi della protezione dell’ecosistema marino: in particolare i valori della Charta Smeralda e più in generale attività di comunicazione e sensibilizzazione su temi relativi alla salvaguardia dell’ambiente marino. FIV e One Ocean Foundation: impegni comuni per il mare Una collaborazione pluriennale che permetterà anche la condivisione di dati e contenuti ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 9 dicembre 2021) Questa mattina è stato formalizzato il rapporto di collaborazione tra Federazione Italiana Vela (Fiv) e Oneche diventa Official Sustainability Partner. Nel comune intento di proteggere ile diffondere la cultura della suaattraverso buone pratiche, FIV e Oneintendono collaborare al fine di promuovere, anche a livello internazionale, i principi della protezione dell’ecosistema marino: in particolare i valori della Charta Smeralda e più in generale attività di comunicazione e sensibilizzazione su temi relativi alla salvaguardia dell’ambiente marino. FIV e One: impegni comuni per ilUna collaborazione pluriennale che permetterà anche la condivisione di dati e contenuti ...

Advertising

ShareMySea_IT : FIV e One Ocean Foundation, una partnership per la tutela del mare - FraEttorreFIV : Qui il link al comunicato ufficiale ?? ?? - federvela : Una collaborazione pluriennale che permetterà anche la condivisione di dati e contenuti scientifici attraverso il s… - federvela : Nel comune intento di proteggere il mare e diffondere la cultura della sua tutela attraverso buone pratiche, FIV e… - VelaVeneta : FIV e One Ocean Foundation, una partnership per la tutela del mare -