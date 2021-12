Europa League, Napoli-Leicester 3-2: Elmas show, Spalletti ai playoff per gli ottavi (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Napoli passa la fase a gironi dell'Europa League battendo la compagine inglese. Adesso agli azzurri toccherà superare i playoff per gli ottavi di finale Leggi su mediagol (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ilpassa la fase a gironi dell'battendo la compagine inglese. Adesso agli azzurri toccherà superare iper glidi finale

CB_Ignoranza : Complimenti al Siviglia per la vittoria dell’Europa League 2021/22 - annatrieste : Voi pensate che stiamo festeggiando per la vittoria, per il continuo in Europa League ma la verità è che stiamo fes… - Gazzetta_it : Avanti in Champions... per 7 minuti: Milan, la volata scudetto inizia da qui - mracciughina : Quindi il Milan esce a testa alta ma avrebbe meritato di qualificarsi. L’Atalanta va in Europa League ma avrebbe me… - Alessio36641735 : @capuanogio Ogni anno che esce un italiana la meni con favorita in Europa league! Poi non vincono mai e comunque l… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Europa League, il Napoli elimina il Leicester, ma finisce secondo nel girone: ora gli toccano gli spareggi Il Napoli si impone in una partita pazza sul Leicester e vola agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League. Il girone C degli azzurri si chiude al secondo posto, dietro allo Spartak Mosca (diretto agli ottavi): una doppietta di Elmas e il sigillo iniziale di Ounas stendono per 3 - 2 gli ...

Non sparate sulla gloriosa Atalanta: ora lo scudetto è possibile ma troppi errori! Percassi, che fai con Boga? Addio agli ottavi di Champions, resta il premio di consolazione della Europa League. Cade sull'ultimo decisivo ostacolo la Dea del Gasp: 2 - 3, rimonta sfiorata e tantissimi rimpianti . Ma nessuna ...

Atalanta fuori dalla Champions, Napoli e Roma avanti Sotto 3-0, a nulla serve la fiammata di Malinovskyi e Zapata nel finale: gli ottavi di finali svaniscono e si trasformano nella retrocessione in Europa League. Soddisfatto a metà il Napoli, che batte ...

Napoli-Leicester 3-2: video, gol e highlights Il Napoli chiude al secondo posto il gruppo C di Europa League alle spalle dello Spartak Mosca, dopo la vittoria 3-2 contro il Leicester al Maradona. Noi lo aiutiamo a fare confusione”. POTREBBE ...

