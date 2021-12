Doncic | Dovevamo tornare a vincere a tutti i costi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Doncic Dovevamo

Corriere dello Sport.it

Sempre di poche parole ma dritte al punto, lo sloveno dei Dallas Mavericks, Luka, commenta la vittoria sui Memphis GrizzliesSempre di poche parole ma dritte al punto, lo sloveno dei Dallas Mavericks, Luka, commenta la vittoria sui Memphis GrizzliesSettima vittoria di fila per i Rockets, successi in trasferta per Denver e Dallas, Embiid trascina Philadelphia a Charlotte. I Clippers senza George piegano Boston ...Secondo Espn, Doncic si è presentato al training camp dei Mavs lo scorso 28 settembre 14kg oltre il suo peso forma. Era tirato a lucido alle Olimpiadi, dove ha trascinato la Slovenia fino al quarto po ...