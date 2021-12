Diffidati Lazio-Galatasaray, biancocelesti a rischio squalifica in vista della prossima partita Europa League (Di giovedì 9 dicembre 2021) Figura soltanto un giocatore nell’elenco dei Diffidati tra le fila dei biancocelesti prima di Lazio-Galatasaray e a rischio squalifica per la prossima partita europea, che la squadra di Sarri giocherà in Europa League, ma non sappiamo ancora se direttamente agli ottavi o passando attraverso gli spareggi. A ogni modo, l’unico giocatore nella lista dei Diffidati è Mattia Zaccagni, che in caso di cartellino giallo all’Olimpico salterà il prossimo impegno. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) Figura soltanto un giocatore nell’elenco deitra le fila deiprima die aper laeuropea, che la squadra di Sarri giocherà in, ma non sappiamo ancora se direttamente agli ottavi o passando attraverso gli spareggi. A ogni modo, l’unico giocatore nella lista deiè Mattia Zaccagni, che in caso di cartellino giallo all’Olimpico salterà il prossimo impegno. SportFace.

