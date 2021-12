Calciomercato Milan | l’attacco non preoccupa | la priorità è per la difesa

(Di giovedì 9 dicembre 2021): Paolo Maldini è al lavoro per trovare un sostituto di Simon Kjaer.non destazioni Ildelin inverno avrà una sola: il difensore. L’infortunio di Kjaer ha stravolto i piani di rossoneri che ora valutano le alternative. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i nomi nella lista sarebbero tanti ma Milenkovic è in pole. Attenzione anche alle piste estere con Christensen, Sarr e Omeragic.al contrario non, nonostante gli infortuni. Rebic, Leao, Pellegri e Giroud sono sulla via del recupero e non serve intervenire sul mercato. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Iltornerà a vincere, è inevitabile che accadrà, però manca quello sforzo in più per quello che concerne la gestione Elliott. E' stato fatto tanto per fare 30, ma la gioia totale ci sarà se si ...Commenta per primo Ilè alla costante ricerca di un sostituto per Simon Kjaer dopo la rottura del crociato. Nella lista dei rossoneri si aggiungono altri due nomi per la Gazzetta dello Sport : Benoit Badiashile del ...L'infortunio di Simon Kjaer impone al Milan un acquisto a gennaio nel reparto arretrato. Romagnoli, Tomori e Gabbia, infatti, non possono bastare: mister Pioli ha bisogno di un rinforzo.In scadenza di contratto con il Milan, Alessio Romagnoli, difensore centrale classe 1995, avrebbe diversi club interessati all'acquisto del suo cartellino.