Al lavoro senza green pass ma con il reddito di cittadinanza: scatta denuncia e maxi multa (Di giovedì 9 dicembre 2021) Quando i Crabinieri sono entrati in un cantiere edile nel Palermitano si sono trovati davanti ad una situazione surreale: quattro operai erano al lavoro senza green pass, in compenso risultavano tra i percettori del reddito di cittadinanza. Insieme... Leggi su europa.today (Di giovedì 9 dicembre 2021) Quando i Crabinieri sono entrati in un cantiere edile nel Palermitano si sono trovati davanti ad una situazione surreale: quattro operai erano al, in compenso risultavano tra i percettori deldi. Insieme...

Costruire il futuro è ancora possibile: occhio a queste offerte di lavoro ContoCorrenteOnline.it Al lavoro senza Green pass e con Rdc, multati 4 operai (ANSA) - TRABIA, 09 DIC - I carabinieri del gruppo tutela lavoro di Palermo hanno trovato in un cantiere edile nella zona di Trabia quattro operai senza Green pass e che inoltre percepivano il reddito ...

