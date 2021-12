100 anni dal ‘Monello’ di Charlie Chaplin, a Roma proiezione con musica dal vivo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il ‘Monello’ compie un secolo di vita: ricorre quest’anno infatti il centenario del primo lungometraggio di Charlie Chaplin. ‘The Kid’, autentico capolavoro del cinema muto che mantiene ancora oggi inalterato il suo valore artistico. Per rendere omaggio allo stile e alla grande vena creativa di Charlot, che fu non solo attore e regista dei suoi film, ma anche autore, sceneggiatore, produttore e compositore, l’associazione culturale Orchestra Italiana del Cinema, con il contributo del ministero della Cultura e in collaborazione con la Charlie Chaplin Bubbles Incorporates, organizza a Roma tre appuntamenti che prevedono la proiezione del film con l’esecuzione dal vivo della colonna sonora originale. Ad arrangiare ed eseguire le musiche al pianoforte, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ilcompie un secolo di vita: ricorre quest’anno infatti il centenario del primo lungometraggio di. ‘The Kid’, autentico capolavoro del cinema muto che mantiene ancora oggi inalterato il suo valore artistico. Per rendere omaggio allo stile e alla grande vena creativa di Charlot, che fu non solo attore e regista dei suoi film, ma anche autore, sceneggiatore, produttore e compositore, l’associazione culturale Orchestra Italiana del Cinema, con il contributo del ministero della Cultura e in collaborazione con laBubbles Incorporates, organizza atre appuntamenti che prevedono ladel film con l’esecuzione daldella colonna sonora originale. Ad arrangiare ed eseguire le musiche al pianoforte, ...

Advertising

sonolucadini : Chi in Italia inizia oggi a lavorare, pur avendo un'aspettativa di vita vicina a quella dei suoi nonni, andrà in pe… - Agenzia_Ansa : Il Covid è 'la più grande crisi globale per i bambini nei nostri 75 anni di storia'. Così l'Unicef in un rapporto r… - DantiNicola : Il regime militare birmano ha incarcerato Aung San Suu Kyi. Questa volta le accuse, finte, le costeranno 4 anni ma… - CatelliRossella : Cina: trovato fossile panda gigante di 100.000 anni - Dalla Cina - ANSA - simod87 : RT @Vemendamento: Mjo figlio, 19 anni, ha trovato un lavoretto in un'enoteca. Lavora 10 ore al giorno per 100 euro la settimana. Ovviamente… -