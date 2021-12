Vaccino obbligatorio docenti e Ata, per le procedure di controllo il Ministero fornirà istruzioni pratiche ai dirigenti scolastici (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La circolare Ministeriale del 7 dicembre che fornisce alle scuole indicazioni operative in merito all'obbligo vaccinale per il personale docente e Ata, da un lato specifica che sarà il dirigente scolastico a verificare la regolarità della posizione dei lavoratori, dall'altra rimanda ad una successiva nota in cui chiarirà la procedura da adottare. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La circolare Ministeriale del 7 dicembre che fornisce alle scuole indicazioni operative in merito all'obbligo vaccinale per il personale docente e Ata, da un lato specifica che sarà il dirigente scolastico a verificare la regolarità della posizione dei lavoratori, dall'altra rimanda ad una successiva nota in cui chiarirà la procedura da adottare. L'articolo .

