Traffico Roma del 08-12-2021 ore 14 | 30

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione nessun disagio per chi percorre il grande raccordo anulare scorrevole anche la tangenziale in entrambe le direzioni fuori il raccordo file in via Nomentana all’altezza di Alessandro in direzione diqui segnalati i semafori non funzionanti all’altezza di via Dante da Maiano in cittàrallentato e con code a Trastevere in particolare sul Lungotevere degli Anguillara e in Piazza Sonnino a Centocelle chiusa in entrambe le direzioni via dei Noci tra via delle Robinie via dei Faggi per la manifestazione di arte e di gusto le deviazioni sul posto dalle 16 di oggi pomeriggio chiusura aldell’intera Venezia per la cerimonia di accensione dell’albero di Natale prevista per le 18 deviazioni per le linee bus di zona e temporali spostamenti di ...