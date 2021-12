(Di mercoledì 8 dicembre 2021) 'Sappiamo che sarà una partita importante per noi, veniamo da duevincere eanche in vista di lunedì in campionato'. Lo ha detto Bryanalla vigilia della ...

Advertising

VoceGiallorossa : ?? LA VOCE DELLA SERA - Le notizie di oggi! #ASRoma #Vocegiallorossa - infoitsport : Roma, Cristante: “Veniamo da due sconfitte, vogliamo vincere” - forzaroma : #ASRoma, la conferenza stampa di #Mourinho e #Cristante - FOTO GALLERY #CSKASofiaRoma #UECL - leggoit : Roma, Cristante: «Cska Sofia ottima squadra. Vogliamo ripartire dopo le due sconfitte» - CalcioPillole : Le dichiarazioni di Bryan #Cristante, centrocampista della #Roma in vista della gara di #ConferenceLeague contro il… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Cristante

'Sappiamo che sarà una partita importante per noi, veniamo da due sconfitte, vogliamo vincere e ripartire anche in vista di lunedì in campionato'. Lo ha detto Bryanalla vigilia della partita di oma di Conference League contro il Cska Sofia. Il centrocampista torna da un periodo di quarantena dovuto al Covid - 19 : 'Sto bene, ho fatto la quarantena e ci ...Conferenza stampa, il centrocampista dellaha analizzato così la sfida di domani con il CSKA Sofia In conferenza stampa, Bryan, centrocampista della, ha analizzato la gara di domani con il CSKA Sofia. CONDIZIONI DOPO IL COVID - "Mi sento bene. Ho fatto la quarantena, ora mi serve qualche partita per tornare ...Alla vigilia della sfida di Conference League, contro il CSKA Sofia, ha parlato in conferenza stampa il centrocampista della Roma, Bryan Cristante. Sicuri della qualificazione al prossimo turno, i ...'Dopo la quarantena mi sento bene'.ROMA (ITALPRESS) - 'Dopo la quarantena mi sento bene. Vogliamo vincere perché veniamo da due sconfitte e ...