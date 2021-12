"Peccato, adesso pensiamo allo scudetto" (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Pioli cerca di essere positivo: "Il Milan ha pagato gli errori, dobbiamo imparare". Non basta la spinta dello stadio, tutto esaurito di ILARIA CHECCHI Leggi su quotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Pioli cerca di essere positivo: "Il Milan ha pagato gli errori, dobbiamo imparare". Non basta la spinta dello stadio, tutto esaurito di ILARIA CHECCHI

Advertising

FabrizioGrandi5 : @Inter Peccato per il rosso a Barella, non ci voleva anche in vista degli ottavi. Spero solo la squalifica sia di 1… - saaamueelll : RT @Rigna_risorto: Peccato, non aggiungo altro. Non ho voglia di processi, scleri, incazzi e del delirio qua sopra…è andata come era probab… - crazyoverbinks : fuori si congela ma adesso avrei voglia di andare in giro e camminare al freddo, tipo in uno di quei parchi carini… - Otravez9d : Adesso,ce da alzare l’asticella. Il lavoro è ottimo, ma accontentarsi è peccato. Alzare il livello davanti( Ibra d… - Giuseppa9169974 : @StefydiJ @padremarcosj Amen ?? Non possiamo essere persone avvolte nelle spire della colpa, ma insieme Maria siamo… -