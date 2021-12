Non c'è più religione. Anche il politicamente scorretto è diventato ipocrita e noioso (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nuove frontiere inesplorate del politicamente corretto. Un barbuto attivista lgbt, consulente dell’Europarlamento, posa per un rotocalco queer berlinese nei panni della Madonna con Bambino; questa smaccata parodia della Natività, spiega in sintesi, è un modo per renderla più inclusiva. Una parlamentare di Forza Italia commenta che “in una corsa sempre più spudorata al politicamente corretto si è arrivati a profanare i simboli della cristianità”. È singolare notare che concordino, di fatto ascrivendo al politicamente corretto la volontà provocatoria. In principio era il contrario: il politicamente corretto era nato onde evitare la minima offesa, rifugiandosi in silenzi più o meno colpevoli o in perifrasi più o meno patetiche. Il politicamente scorretto ricorreva invece alla parodia ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nuove frontiere inesplorate delcorretto. Un barbuto attivista lgbt, consulente dell’Europarlamento, posa per un rotocalco queer berlinese nei panni della Madonna con Bambino; questa smaccata parodia della Natività, spiega in sintesi, è un modo per renderla più inclusiva. Una parlamentare di Forza Italia commenta che “in una corsa sempre più spudorata alcorretto si è arrivati a profanare i simboli della cristianità”. È singolare notare che concordino, di fatto ascrivendo alcorretto la volontà provocatoria. In principio era il contrario: ilcorretto era nato onde evitare la minima offesa, rifugiandosi in silenzi più o meno colpevoli o in perifrasi più o meno patetiche. Ilricorreva invece alla parodia ...

Ultime Notizie dalla rete : Non più Tim, Labriola riscrive la prima linea. Rumor:a Dazn un taglio di 60 - 80 milioni I risultati non sono quelli sperati e il minimo garantito da 340 milioni a stagione (che in realtà sono comunque anche qualcosa in più di questa cifra) è stato giudicato da rivedere nelle ultime ...

Conte, Tottenham in emergenza covid: 'Abbiamo paura, non è giusto giocare' ...giorno abbiamo sempre più casi. È un problema serio. Siamo tutti un po' spaventati. La gente ha famiglia. Perché dobbiamo rischiare? Questa è la mia domanda. Oggi due positivi. E domani, chi? Io? Non ...

Merkel - Scholz: per dieci giorni Angela non sarà la cancelliera più longeva Corriere della Sera I risultatisono quelli sperati e il minimo garantito da 340 milioni a stagione (che in realtà sono comunque anche qualcosa indi questa cifra) è stato giudicato da rivedere nelle ultime ......giorno abbiamo semprecasi. È un problema serio. Siamo tutti un po' spaventati. La gente ha famiglia. Perché dobbiamo rischiare? Questa è la mia domanda. Oggi due positivi. E domani, chi? Io?...