MotionCam cambia completamente il tuo smartphone | è gratuita e permette di riprendere in RAW a 10bit – VIDEO

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Advanced MobileRecording (AMVR) ha condiviso le prime ripreseRAW realizzate su unoutilizzando un’app fotocamera open source. Si chiama Motion Raw e promette dire – in meglio – le possibilità offerte dalla fotocamera degli, l’app cheil tuo– 07122021 www.computermagazine.itAMVR ha portato la registrazionemobile ad un nuovo, incredibile livello, almeno per gli utenti Android. L’ultimo aggiornamento dell’app fotocamera open source,, consente agli utenti di girareRAW CinemaDNG a 10 bit utilizzando un dispositivo Android. AMVR fa sapere tuttavia che l’app è ancora in fase di sviluppo, e solo pochi dispositivi ...