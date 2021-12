Lazio, rinnovo Sarri: la firma dipende anche dal calciomercato (Di mercoledì 8 dicembre 2021) In casa Lazio si parla del rinnovo di Sarri, ma la firma dell’allenatore sul contratto dipenderà anche dal prossimo calciomercato Il rinnovo di Sarri dipende (anche) dal calciomercato. Il presidente Lotito vuole blindare il suo allenatore, il quale ha risposto in modo molto chiaro: «Serve una riunione per programmare due-tre sessioni di mercato» specificando come abbia parlato di necessità e non di nomi. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il tecnico punta molto sulla sessione invernale, mentre il patron biancoceleste non ha mai portato avanti grandi operazioni. Nella lista dei desideri ci sarebbero un terzino sinistro e un vice Immobile. A gennaio sarà tesserato Kamenovic – ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) In casasi parla deldi, ma ladell’allenatore sul contrattoràdal prossimoIldi) dal. Il presidente Lotito vuole blindare il suo allenatore, il quale ha risposto in modo molto chiaro: «Serve una riunione per programmare due-tre sessioni di mercato» specificando come abbia parlato di necessità e non di nomi. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il tecnico punta molto sulla sessione invernale, mentre il patron biancoceleste non ha mai portato avanti grandi operazioni. Nella lista dei desideri ci sarebbero un terzino sinistro e un vice Immobile. A gennaio sarà tesserato Kamenovic – ...

