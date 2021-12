La cantante Noemi e l’ex tronista: tutta la verità sulla storia d’amore (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La cantante Noemi e il flirt con l’ex tronista di Uomini e Donne: la verità, i dettagli e le curiosità della vicenda Una delle cantanti italiane divenuta nota dopo diverse esperienze musicale nell’anno 2009, grazie al famoso programma di X Factor, programma per la quale pur non aggiudicandosi la vittoria l’ha resa conosciuta in tutta Italia firmando successivamente un contratto con l’etichetta discografica Sony Music. Nel corso della sua carriera ha partecipato a sei Festival di Sanremo con i suoi maggiori brani di successo fra cui possiamo ricordare Per tutta la vita, vincitore di un Sanremo Hit Award, nel 2012 con Sono solo parole, classificandosi al terzo posto, nel 2014 con Un uomo è un albero e Bagnati dal sole, e l’ultimo nel 2021 dal titolo Glicine: stiamo ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Lae il flirt condi Uomini e Donne: la, i dettagli e le curiosità della vicenda Una delle cantanti italiane divenuta nota dopo diverse esperienze musicale nell’anno 2009, grazie al famoso programma di X Factor, programma per la quale pur non aggiudicandosi la vittoria l’ha resa conosciuta inItalia firmando successivamente un contratto con l’etichetta discografica Sony Music. Nel corso della sua carriera ha partecipato a sei Festival di Sanremo con i suoi maggiori brani di successo fra cui possiamo ricordare Perla vita, vincitore di un Sanremo Hit Award, nel 2012 con Sono solo parole, classificandosi al terzo posto, nel 2014 con Un uomo è un albero e Bagnati dal sole, e l’ultimo nel 2021 dal titolo Glicine: stiamo ...

