Kulusevski in uscita: una squadra di A ci pensa seriamente! (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dejan Kulusevski è in uscita dalla Juventus. Da quando il classe 2000 è arrivato a Torino non è riuscito a sfondare e ora il suo futuro potrebbe essere lontano dal Piemonte. La dirigenza bianconero lo cederebbe però solo a titolo definitivo. Kulusevski, Juventus, Atalanta Una squadra su di lui Secondo Calciomercato.com ci sarebbe una squadra sullo svedese. La stessa Atalanta che due estati fa lo aveva venduto proprio ai bianconeri. Il costo del suo cartellino è di circa 35 milioni di euro. Il prezzo non sarebbe trattabile. LEGGI ANCHE: Juventus, stasera contro il Malmoe possibili sorprese dal primo minuto! LEGGI ANCHE: Juventus, per rinforzare la difesa si guarda in casa PSG Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dejanè indalla Juventus. Da quando il classe 2000 è arrivato a Torino non è riuscito a sfondare e ora il suo futuro potrebbe essere lontano dal Piemonte. La dirigenza bianconero lo cederebbe però solo a titolo definitivo., Juventus, Atalanta Unasu di lui Secondo Calciomercato.com ci sarebbe unasullo svedese. La stessa Atalanta che due estati fa lo aveva venduto proprio ai bianconeri. Il costo del suo cartellino è di circa 35 milioni di euro. Il prezzo non sarebbe trattabile. LEGGI ANCHE: Juventus, stasera contro il Malmoe possibili sorprese dal primo minuto! LEGGI ANCHE: Juventus, per rinforzare la difesa si guarda in casa PSG

Advertising

_Morik92_ : #Kulusevski piace tantissimo ad #Arsenal e #Tottenham, ma la #Juve valuterà una sua eventuale uscita solo a fronte… - BiRaskolnikov : @MarzianoAnsioso @xcamjs Morata non si regge in piedi ma si sbatte, Kean fa solo schifo. Oggi su un cross di Kuluse… - afc_aaron123 : RT @_Morik92_: #Kulusevski piace tantissimo ad #Arsenal e #Tottenham, ma la #Juve valuterà una sua eventuale uscita solo a fronte di una ci… - SilviaPrato1 : RT @mirkonicolino: #Allegri alla vigilia di #JuveGenoa: 'Plusvalenze? Serenità totale, dobbiamo cercare di fare un filotto. Non ho nulla da… - RubellM : RT @_Morik92_: #Kulusevski piace tantissimo ad #Arsenal e #Tottenham, ma la #Juve valuterà una sua eventuale uscita solo a fronte di una ci… -