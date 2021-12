Jannik Sinner all’ATP di Halle: “Giocatore avvincente, dall’enorme potenziale” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) È ufficiale la partecipazione di Jannik Sinner all’ATP 500 di Halle, in programma a partire dal 14 giugno 2022. Il torneo, ovvero il Terra Wortmann Open, accoglie l’azzurro per la seconda volta in carriera, dopo una breve apparizione nel 2019. In quell’occasione Sinner venne eliminato però al primo turno di qualificazioni dal portoghese Joao Sousa, rinunciando poi a parteciparvi quest’anno. Dopo infatti una prestazione poco fortunata al Queen’s, ha deciso di riprovarci in terra tedesca. Il manto erboso finora ha visto prove altalenanti del tennista italiano, tra cui nessuna con esito positivo nelle tre main draw precedenti, se non due successi nel tabellone cadetto di ‘s-Hertogenbosch due anni fa. Questa volta si punta ancora più in alto, con l’organizzatore del torneo e lo stesso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021) È ufficiale la partecipazione di500 di, in programma a partire dal 14 giugno 2022. Il torneo, ovvero il Terra Wortmann Open, accoglie l’azzurro per la seconda volta in carriera, dopo una breve apparizione nel 2019. In quell’occasionevenne eliminato però al primo turno di qualificazioni dal portoghese Joao Sousa, rinunciando poi a parteciparvi quest’anno. Dopo infatti una prestazione poco fortunata al Queen’s, ha deciso di riprovarci in terra tedesca. Il manto erboso finora ha visto prove altalenanti del tennista italiano, tra cui nessuna con esito positivo nelle tre main draw precedenti, se non due successi nel tabellone cadetto di ‘s-Hertogenbosch due anni fa. Questa volta si punta ancora più in alto, con l’organizzatore del torneo e lo stesso ...

