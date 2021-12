Il "messaggio" del Financial Times: "Cosa accadrà con Draghi al Colle..." (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il quotidiano britannico allontana l'ipotesi di una salita al Quirinale dell'ex governatore della Banca centrale europea Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il quotidiano britannico allontana l'ipotesi di una salita al Quirinale dell'ex governatore della Banca centrale europea

Advertising

_Carabinieri_ : Lieti di aver contribuito, con il dono dell'albero di Natale da parte del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agr… - fanpage : “Victor è tornato”, il messaggio del Napoli conferma il recupero lampo di Osimhen - marattin : Messaggio ai naviganti: non esiste dualismo tra riduzione Irpef e riduzione cuneo fiscale. L’Irpef è parte del cune… - DeliverooHelp : @OtakuL19 Grazie per avercelo fatto sapere - arriveremo in fondo a questo, per te. Se l'hai già detto al nostro tea… - dessere88 : RT @AlexGiudetti: si tratta di predicare il messaggio del mondo senza confini e dell'immigrazione clandestina allora magicamente il 'perico… -