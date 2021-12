F1, Jean Todt pronto a tornare in Ferrari. Per lui un ruolo da super consulente (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Jean Todt potrebbe tornare in Ferrari a breve dopo la conclusione del proprio mandato da Presidente della Federazione Internazionale dell’Automobile. Il francese sta vivendo gli ultimi giorni al vertice della FIA, una lunga permanenza che ha portato nel bene o nel male a tanti cambiamenti. Stando a quanto riporta un articolo del Corriere della Sera, il 75enne nativo di Pierrefort sarebbe pronto per tornare a ‘casa’ dopo aver manifestato a John Elkan la sua volontà di ricoprire il ruolo di ‘superconsulente’ accanto al confermato Mattia Binotto. Non ci sarebbe quindi un cambio di vertice al muretto della Rossa che continuerà a mantenere intatta la propria fiducia nei confronti del nostro connazionale, pronto per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021)potrebbeina breve dopo la conclusione del proprio mandato da Presidente della Federazione Internazionale dell’Automobile. Il francese sta vivendo gli ultimi giorni al vertice della FIA, una lunga permanenza che ha portato nel bene o nel male a tanti cambiamenti. Stando a quanto riporta un articolo del Corriere della Sera, il 75enne nativo di Pierrefort sarebbepera ‘casa’ dopo aver manifestato a John Elkan la sua volontà di ricoprire ildi ‘’ accanto al confermato Mattia Binotto. Non ci sarebbe quindi un cambio di vertice al muretto della Rossa che continuerà a mantenere intatta la propria fiducia nei confronti del nostro connazionale,per ...

