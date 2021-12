Conte: «Abbiamo 13 positivi, siamo spaventati, perché dobbiamo rischiare così? Non è giusto» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Tottenham di Antonio Conte è alle prese con un focolaio Covid: sono 13 i contagiati, tra cui 8 giocatori e 5 membri dello staff. Lo ha annunciato il tecnico in conferenza stampa. Domani la squadra affronterà il Rennes. «Abbiamo 8 calciatori e 5 membri dello staff positivi al Covid. Ogni giorno ci sono nuovi positivi. E tutti sono un po’ spaventati, anche perché Abbiamo tutti famiglia. perché mai uno deve rischiare di essere contagiato?». Conte ha aggiunto: «Parlare di calcio oggi è impossibile, quel che sta succedendo mi sta rattristando. La situazione è seria, c’è una grande infezione. Proveremo a prepararci per la sfida contro il Rennes, ma sarà davvero difficile. Oggi sono emersi due positivi. E ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Tottenham di Antonioè alle prese con un focolaio Covid: sono 13 i contagiati, tra cui 8 giocatori e 5 membri dello staff. Lo ha annunciato il tecnico in conferenza stampa. Domani la squadra affronterà il Rennes. «8 calciatori e 5 membri dello staffal Covid. Ogni giorno ci sono nuovi. E tutti sono un po’, anchetutti famiglia.mai uno devedi essere contagiato?».ha aggiunto: «Parlare di calcio oggi è impossibile, quel che sta succedendo mi sta rattristando. La situazione è seria, c’è una grande infezione. Proveremo a prepararci per la sfida contro il Rennes, ma sarà davvero difficile. Oggi sono emersi due. E ...

