Valle Caudina, evade dai domiciliari: 50enne finisce in carcere (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRotondi – Ristretto ai domiciliari per evasione, aveva più volte posto in essere comportamenti incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa a cui era sottoposto. La puntuale refertazione di quanto rilevato dai Carabinieri della Stazione di Cervinara ha fatto scattare a carico del 50enne la revoca della detenzione domiciliare, risultando palese sia la volontà trasgressiva sia la noncuranza per le disposizioni impartite. Successivamente alla notifica dell'ordinanza emessa dall'Ufficio di Sorveglianza di Avellino, l'arrestato è stato tradotto alla Casa Circondariale di Avellino. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

