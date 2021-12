Smart working | accordo raggiunto per il settore privato | le novità | dal riposo agli straordinari

Advertising

ADM_assdemxmi : RT @repubblica: Smart working, accordo governo-parti sociali sulle regole nel settore privato - leggoit : Smart working, c'è l'accordo governo-sindacati: le novità per il privato, dal riposo agli straordinari - vitcastagna : Una buona notizia. #SmartWorking Smart working, accordo governo-parti sociali sulle regole nel settore privato… - ADM_assdemxmi : RT @LaStampa: Lavoro, raggiunto l’accordo tra governo e parti sociali sullo smart working - LaStampa : Lavoro, raggiunto l’accordo tra governo e parti sociali sullo smart working -

Ultime Notizie dalla rete : Smart working

Al ministero del Lavoro è stato siglato un accordo tra governo e parti sociali sullonel settore privato. Il protocollo nazionale, proposto dal ministro Andrea Orlando, contiene le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva sul lavoro agile nel privato. Il ...Al Ministero del Lavoro è stato raggiunto l'accordo con le parti sociali sul Protocollo Nazionale con le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva sul lavoro agile nel settore privato, ...Al Ministero del Lavoro è stato raggiunto l'accordo con le parti sociali sul Protocollo Nazionale con le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva sul lavoro agile nel settore privato, ...I sindacati e Confindustria hanno dato il via libera al Protocollo nazionale contenente le linee guida con cui disciplinare, nella contrattazione collettiva, le nuove modalità di lavoro.