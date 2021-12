Serie A, Calhanoglu miglior giocatore del mese di novembre (Di martedì 7 dicembre 2021) Il premio EA SPORTS Player Of The Month di novembre è stato assegnato al calciatore dell’Inter Hakan Calhanoglu e la sua card Player Of The Month è ora disponibile nella modalità Ultimate Team di FIFA 22. La consegna del trofeo e della card Player Of The Month avverranno nel pre-partita di Inter – Cagliari, in L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 7 dicembre 2021) Il premio EA SPORTS Player Of The Month diè stato assegnato al calciatore dell’Inter Hakane la sua card Player Of The Month è ora disponibile nella modalità Ultimate Team di FIFA 22. La consegna del trofeo e della card Player Of The Month avverranno nel pre-partita di Inter – Cagliari, in L'articolo

Advertising

OptaPaolo : 8 - Juan Cuadrado è l'ottavo giocatore che ha segnato un gol direttamente da corner in Serie A dall'inizio dello sc… - GoalItalia : Malinovskyi il migliore a calciare in Serie A ? 'No, Hakan Calhanoglu calcia meglio' ?? - sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Serie A, Calhanoglu miglior giocatore del mese di novembre: Il premio EA SPORTS Player Of The… - SkySport : Serie A, i gol da calcio d'angolo dal 2010 prima di Cuadrado e Calhanoglu #SkySerieA - EightlinesFc : RT @spondainter: CALHANOGLU ELETTO MIGLIOR GIOCATORE DEL MESE DI NOVEMBRE DELLA SERIE A. COMPLIMENTI @hakanc10 ???????? -