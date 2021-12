Milan, Pioli: «Oggi poco precisi. Dispiace uscire, l’Europa era un obiettivo» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Stefano Pioli ha parlato nel post-partita di Milan Liverpool. Le dichiarazioni del tecnico rossonero dopo l’eliminazione Stefano Pioli ha parlato a Mediaset nel post-partita di Milan-Liverpool. SULL’ELIMINAZIONE: «Ci Dispiace tanto uscire dall’Europa, era un nostro obiettivo. Sapevamo che era un girone difficile, stasera serviva più ritmo e qualità. Peccato. Non commento l’episodio su Kessié, l’arbitro ha deciso così». SULLA GARA: «Non abbiamo dato ritmo con la palla, l’abbiamo mossa troppo lentamente favorendo la pressione avversaria. Non siamo riusciti a muovere la palla con precisione e velocità». SUI DUE GOAL PRESI: «Non dovevamo subire due goal così, c’è stato qualche errore nostro oltre alle loro qualità contro un ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Stefanoha parlato nel post-partita diLiverpool. Le dichiarazioni del tecnico rossonero dopo l’eliminazione Stefanoha parlato a Mediaset nel post-partita di-Liverpool. SULL’ELIMINAZIONE: «Citantodal, era un nostro. Sapevamo che era un girone difficile, stasera serviva più ritmo e qualità. Peccato. Non commento l’episodio su Kessié, l’arbitro ha deciso così». SULLA GARA: «Non abbiamo dato ritmo con la palla, l’abbiamo mossa troppo lentamente favorendo la pressione avversaria. Non siamo riusciti a muovere la palla conone e velocità». SUI DUE GOAL PRESI: «Non dovevamo subire due goal così, c’è stato qualche errore nostro oltre alle loro qualità contro un ...

