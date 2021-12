Milan – Liverpool 1-2. I rossoneri falliscono l’ultimo assalto per passare in Champions. E restano fuori anche dall’Europa League (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sogni infranti: sono un po’ il leit motive dell’avventura Champions del Milan, terminata ai gironi dopo la sconfitta di questa sera a San Siro contro il Liverpool per 2 a 1. Sogni, come quello iniziato ad Anfield nella gara del ritorno in Champions dopo 7 anni, quando i rossoneri si erano trovati meritatamente in vantaggio per 2 a 1. Infranto dai goal di Salah ed Henderson per il 3 a 2 finale per il Liverpool. Così come avevano sognato i tifosi nella gara successiva quando Rafael Leao aveva regalato il vantaggio, per poi finire con una nuova sconfitta a causa dei gol all’84esimo di Griezman e addirittura al 97esimo di Suarez su rigore. Così stasera: il vantaggio di Tomori, le carezze all’idea di vedere la squadra di Pioli agli ottavi e poi chissà…ma il poi in questo caso non è andato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sogni infranti: sono un po’ il leit motive dell’avventuradel, terminata ai gironi dopo la sconfitta di questa sera a San Siro contro ilper 2 a 1. Sogni, come quello iniziato ad Anfield nella gara del ritorno indopo 7 anni, quando isi erano trovati meritatamente in vantaggio per 2 a 1. Infranto dai goal di Salah ed Henderson per il 3 a 2 finale per il. Così come avevano sognato i tifosi nella gara successiva quando Rafael Leao aveva regalato il vantaggio, per poi finire con una nuova sconfitta a causa dei gol all’84esimo di Griezman e addirittura al 97esimo di Suarez su rigore. Così stasera: il vantaggio di Tomori, le carezze all’idea di vedere la squadra di Pioli agli ottavi e poi chissà…ma il poi in questo caso non è andato ...

