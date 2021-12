Marotta: «Inzaghi ci sta mettendo del suo. Ce la giochiamo su tutti i campi d’Europa» (Di martedì 7 dicembre 2021) Marotta, amministratore delegato dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Infinity+ prima dell’inizio di Real Madrid-Inter. «Arrivare qui a Madrid con la qualificazione in tasca ci soddisfa, sì. Ma non dobbiamo accontentarci: siamo qui per ottenere un inaspettato primo posto». Soddisfatto, Marotta, dell’impatto di Inzaghi: «Non mi sorprende, il solco di Conte è stato ereditato da Inzaghi. Avevamo e abbiamo un gruppo di grandissimi professionisti, ma Simone ci sta mettendo del suo, siamo soddisfatti della persona e dell’allenatore. L’Inter può andare a giocarsela alla pari su ogni campo d’Europa». Del rinnovo del tecnico, di cui già si vocifera, «si parlerà più avanti». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 dicembre 2021), amministratore delegato dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Infinity+ prima dell’inizio di Real Madrid-Inter. «Arrivare qui a Madrid con la qualificazione in tasca ci soddisfa, sì. Ma non dobbiamo accontentarci: siamo qui per ottenere un inaspettato primo posto». Soddisfatto,, dell’impatto di: «Non mi sorprende, il solco di Conte è stato ereditato da. Avevamo e abbiamo un gruppo di grandissimi professionisti, ma Simone ci stadel suo, siamo soddisfatti della persona e dell’allenatore. L’Inter può andare a giocarsela alla pari su ogni campo». Del rinnovo del tecnico, di cui già si vocifera, «si parlerà più avanti». L'articolo ilNapolista.

