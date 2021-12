(Di martedì 7 dicembre 2021) “La medaglia d’oro mi ha aiutato a farmi sentire da più gente, a portare dei messaggi che vanno oltre lo sport“. Ne ha parlato Massimo, campione olimpico della 20 km dia Tokyo 2020, durante l’evento della Fidal ‘Un anno d’oro” al Maxxi di Roma. “Da sempre mi autoconvinco di stare bene – ha aggiunto il pugliese-, ripetermi cheil piùalè il mio mantra e continuerò a farlo in ogni gara. Se non ti alleni, gli altri non ti stanno a guardare e iocontinuare a”. Così dunque, consapevole delle proprie qualità e motivato a progredire costantemente. SportFace.

sportface2016 : #Marcia, #Stano: 'Mi ripeto che sono il più forte al mondo e voglio migliorare' - larenait : L'oro olimpico di Tokyo2020 nella marcia 20 km è testimonial della 44esima edizione della Marcia del Giocattolo. Il… -

SUL PALCO Prima di loro era toccato a Massimo Stano, oro nella marcia, a salire sul palco con la medaglia al collo e a raccontarsi. 'La marcia è una combinazione tra fatica e tecnica. Ma per me non è ...' La preparazione per la nuova stagione non è ancora iniziata dopo l'oro olimpico: 'Io sto ancora pagando il conto dei Giochi. Sto curando con le onde d'urto un problema con cui ho convissuto per mesi.'