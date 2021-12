Manovra | Agnelli Confimi | “Sciopero inopportuno e divisivo | da Cisl più sensibilità”

(Di martedì 7 dicembre 2021) “?Si tratta di unoconsiderando che non c’è compattezza neppure tra le maggiori sigle sindacali?. Laha infatti dimostrato una maggiorenei confronti della contingenza sociale che viviamo”. Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente diIndustria Paolosullogenerale contro laeconomica proclamato da Cgil e Uil per il prossimo 16 dicembre. Secondo“Scioperare oggi è un atto di irresponsabilità e noi diIndustria siamo contrari. Del resto più che una rimostranza alle associazioni datoriali, è unocontro il Governo, come a voler cercare un ‘testa a testa’. O così o ...

Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confimi Industria Paolosullo sciopero generale contro laeconomica proclamato da Cgil e Uil per il prossimo 16 dicembre. Secondo ...Così il salvataggio dell'ente per mano dell'Inps, previsto nelladel governo Draghi, è un ... Al Sole 24 Ore record di esercizi in rosso, Gedi crolla con la gestione'Fatto a queste ..."?Si tratta di uno sciopero inopportuno e divisivo considerando che non c'è compattezza neppure tra le maggiori sigle sindacali?. La Cisl ha infatti dimostrato una maggiore sensibilità nei confronti d ...