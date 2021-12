Mafia | arresti nel Foggiano;clan a pescatori | il mare è nostro

Advertising

fattoquotidiano : Mafia, 37 arresti a Potenza: c’è un sindacalista. La “sintonia strategica” con la ‘ndrangheta e i rifiuti: le accus… - serenel14278447 : Mafia: operazione nel Foggiano, 32 arresti - infoitinterno : Mafia: blitz in provincia di Foggia, 32 arresti. Nel video dei Ros le intercettazioni - infoitinterno : Colpo alla mafia del Gargano, 32 arresti. Tra i reati anche tentato omicidio, droga ed estorsioni - infoitinterno : Scacco alla mafia del Gargano: 32 arresti -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia arresti

Laaveva assunto il controllo del commercio ittico di Manfredonia, imponendo ai pescatori la ... In 32 sono stati arrestati, 26 in carcere e 6 aglidomiciliari, su complessivi 44 indagati. ...... clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella! SEGUICI Tags:· Droga ·Inchiesta antimafia coordinata dalla Dda di Bari in provincia di Foggia: sono 32 gli arrestati accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa aggravata dalla disponibilità di armi e stupefacenti, t ...“Il Gargano da decenni – conclude Morra – rappresenta un territorio in cui il crimine mafioso ha spadroneggiato. Ora la reazione dello Stato si fa sentire frequentemente, e la pressione si fa sempre p ...