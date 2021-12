La figlia di Ferrero: 'Non ho fatto una cosa delle 16 denunce che ho, sputerei in faccia a mio padre' (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono tanti gli aspetti sconcertanti dietro al caso Ferrero. Uno va oltre i soldi, la bancarotta e quel "progetto criminale" descritto nell'ordinanza di custodia cautelare secondo cui la detenzione del ... Leggi su gazzetta (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono tanti gli aspetti sconcertanti dietro al caso. Uno va oltre i soldi, la bancarotta e quel "progetto criminale" descritto nell'ordinanza di custodia cautelare secondo cui la detenzione del ...

