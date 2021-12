In Austria termina il lockdown | ma solo per i vaccinati | i no vax rimangono a casa

(Di martedì 7 dicembre 2021) Fine delin, maper ie i guariti: i no vai, come ha annunciato sul nuovo cancelliere Karl Nehammer. Il 13 dicembre per gli immunizzati apriranno non ...

Il 6 dicembre insi sono registrati 4.625 nuovi casi e 48 decessi da Covid - 19.L'annuncio del neo cancelliere Nehammer L'revocherà il lockdown domenica, come previsto. Lo ha confermato il neo cancelliere austriaco ... ''Il lockdown per i vaccinatidomenica. Il ...L’ Austria revocherà il lockdown domenica 11 dicembre, come già previsto da giorni, ma non per tutti. La conferma è ...Il 13 dicembre per gli immunizzati apriranno non solo i negozi, ma anche i ristoranti, gli alberghi e i mercatini di Natale.