Il Covid fa meno paura, in arrivo anticorpi monoclonali da usare a casa e due antivirali (Di martedì 7 dicembre 2021) Nuovi anticorpi monoclonali da utilizzare a domicilio e due antivirali specifici potrebbero presto diventare nuove armi nella lotta al Covid-19. Ad annunciarlo è stato il presidente dell’Agenzia italiana... Leggi su feedpress.me (Di martedì 7 dicembre 2021) Nuovida utilizzare a domicilio e duespecifici potrebbero presto diventare nuove armi nella lotta al-19. Ad annunciarlo è stato il presidente dell’Agenzia italiana...

Advertising

borghi_claudio : @Piero92443771 @DOCTORWHO71 Notare: i bambini che morivano di influenza ci sono sempre stati e purtroppo ce ne sono… - fattoquotidiano : Lavoro, i dipendenti oltre il livello pre Covid ma con meno contratti stabili e più precari. E gli occupati over 50… - Pres_Casellati : Buona #SantaBarbara ai nostri #VigiliDelFuoco. Grazie per la professionalità, l’umanità e la straordinaria disponib… - lasiciliait : Variante Omicron, i primi dati dal Sudafrica: «E' più contagiosa ma meno grave» - Val_Ozne : RT @emmevilla: ?? #Covid_19: più voti per Trump, meno ti vaccini, più muori. Tra i non vaccinati, il 60% si dichiara repubblicano e solo il… -