“Hanno chiuso il programma migliore della TV”: terremoto in RAI, la decisione è shockante (Di martedì 7 dicembre 2021) RAI, le indiscrezioni sono esplosive: dovremo salutare per sempre il seguitissimo programma di intrattenimento? Via dei matti n.0 (fonte instagram)La fuga di notizie da Viale Mazzini porta novità sconcertanti: un programma molto seguito e amato rischia di chiudere i battenti per sempre. La decisione ha sconvolto il grande pubblico, considerato il successo riscosso dal programma. Si tratta di “Via dei matti n.0“, condotto e ideato da Stefano Bollani e Valentina Cenni. Rai 3, sembra, non è intenzionata a dare continuità al garbato format musicale in salsa italiana: decisione sicuramente opinabile. LEGGI ANCHE>> Nuova figuraccia in Rai, ne Hanno combinato un’altra: il comunicato è grottesco Stefano Bollani ha infatti dato vita ad uno show elegante e intimista, in cui convergevano ... Leggi su specialmag (Di martedì 7 dicembre 2021) RAI, le indiscrezioni sono esplosive: dovremo salutare per sempre il seguitissimodi intrattenimento? Via dei matti n.0 (fonte instagram)La fuga di notizie da Viale Mazzini porta novità sconcertanti: unmolto seguito e amato rischia di chiudere i battenti per sempre. Laha sconvolto il grande pubblico, considerato il successo riscosso dal. Si tratta di “Via dei matti n.0“, condotto e ideato da Stefano Bollani e Valentina Cenni. Rai 3, sembra, non è intenzionata a dare continuità al garbato format musicale in salsa italiana:sicuramente opinabile. LEGGI ANCHE>> Nuova figuraccia in Rai, necombinato un’altra: il comunicato è grottesco Stefano Bollani ha infatti dato vita ad uno show elegante e intimista, in cui convergevano ...

